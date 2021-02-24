Экипаж МКС заделал предполагаемое место второй трещины в корпусе станции

Экипаж МКС приступает к поискам третьей трещины в корпусе станции. О том, что возможно наличие еще нескольких точек, через которые происходит утечка воздуха, стало известно из переговоров Центра управления полетами с космонавтом Сергеем Рыжиковым. Речь может идти о шести таких дефектах.

Напомним, сегодня специалистам удалось временно изолировать два предполагаемых места утечки.

Впервые об утечке воздуха на МКС стало известно в августе прошлого года. Вторая трещина была обнаружена 22 января.