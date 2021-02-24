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Агент Депардье ответил на предъявленные актеру обвинения в изнасиловании

Светлана Иванова
17:29 24.02.2021
По словам Арно Фрилле, обвинения являются продолжением старой истории.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Thierry Roge, ZUMAPRESS, Globallookpress
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Агент Жерара Депардье Арно Фрилле прокомментировал предъявленные актеру обвинения в изнасиловании. Как заявил Фрилле в комментарии «Звезде», эти обвинения не являются новыми, а само следствие по данному делу было ранее закрыто. В нем власти не обнаружили никаких новых деталей, подчеркнул агент.

«Это (предъявление обвинения – прим. ред.) не отменяет принципа презумпции невиновности. Запуск этой процедуры совершенно не оправдан в деле, которое ранее было закрыто, и в котором не появилось никаких новых деталей. Это очень печально, и омрачает жизнь артистов, на которых пытаются нажиться для своей славы», - пояснил агент.

Фрилле добавил, что на славе Депардье пытаются нажиться, а сам актер никогда не пользовался репутацией дамского угодника.

Ранее французские СМИ сообщили о том, что знаменитому актеру в конце 2020 года были предъявлены обвинения в изнасиловании неназванной актрисы, якобы имевшем место в 2018 году.

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