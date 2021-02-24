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«Крах любому правопорядку»: Медведчук прокомментировал массовые протесты националистов на Украине

Анна Назайкина
17:07 24.02.2021
Напомним, что акция протеста прошла накануне в Киеве из-за приговора Сергею Стерненко.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Kyivk, Twitter
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Лидер партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук в разговоре со «Звездой» заявил, что относится негативно к протестным акциям, подобным той, что прошла накануне в Киеве. По мнению депутата, такие силовые методы приводят к экономическим и социальным потерям Украины.

«Мы категорически против того, что происходило, например, вчера в Киеве, когда атаковали и осуществляли незаконные действия по отношению  к офису президента. Мы не считаем, что силовой метод или силовой способ может привести к положительному результату. И я уже говорил и хочу акцентировать внимание телезрителей на том ,что если действовать, как действуют национал -радикалы...тогда будет крах любому правопорядку»,- сказал он.

Так как Сергей Стерненко осужден, все вопросы , связанные с ним, должны решаться в судебном порядке, например, при помощи обжалования приговора, считает Медведчук. Он также отметил, что подобные радикальные подходы могут привести к развалу страны.

«Мы не сторонники подобных подходов, потому что да, мирные акции мы проводили и будем проводить, но акции в нарушение закона будут означать то ,что это приведет к развалу страны, прекращению сегодня деятельности Украины. Национал-радикалы ставят перед собой такую задачу. Мы таких задач никогда не будем ставить, потому что понимаем, что Майданы 2004 года, Майдан и революция так называемого достоинства 2014 года, они только отбросили Украину в пропасть социальную и экономическую. Страна только потеряла в своем экономическим развитии после этих так называемых революций. Мы не будем допускать революцию, потому что мы хотим построить и строим успешную страну Украину»,- заявил он.

Напомним, что акция протеста прошла в Киеве из-за приговора бывшему лидеру одесской ячейки запрещенной в России организации «Правый сектор»* Сергею Стерненко. Во вторник, 23 февраля, его приговорили к семи годам лишения свободы из-за похищения депутата Лиманского поселкового совета Сергея Щербича.

* «Правый сектор» - запрещенная в РФ организация.

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