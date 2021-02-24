Медведчук назвал условие возвращения мира на Донбасс

Для установления устойчивого мира на Донбассе необходима политическая воля президента Украины, которой нет. В этом уверен лидер партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук. В интервью «Звезде» политик прокомментировал слова главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчика о планах штурмовать Донецк и Луганск, назвав их политическим самоубийством.

«Если их не остановит сознание самой власти, то остановят так называемые партнеры, которые осуществляют внешнее управление. Мы не дойдем до эскалации напряжения, которому будут подвергнуты жители и граждане Украины по обе стороны от линии соприкосновения. Это может еще более отяготить ту ситуацию, которая сложилась на Донбассе», - считает Медведчук.

Ключ к миру, по его мнению, лежит в реализации минских соглашений. Ничего нового не придумано, напоминает политик. Тем более, что гарантами выступают представители ведущих европейских держав.

«Минские соглашения были утверждены Советом Безопасности ООН, соответствующей резолюцией, никаких других договоренностей за все эти годы не существует. Если есть сегодня план, есть резолюция СБ ООН, есть "нормандский формат", который пытается реализовать минские соглашения, то надо идти этим путем», - считает политик.

Последний раз главы России, Украины, Франции и Германии обсуждали мирный план на встрече в Париже в декабре 2019 года, вспомнил лидер оппозиционной партии.

«Было издано и подтверждено коммюнике, которое предполагало полное и неукоснительное соблюдение минских соглашений. Под этим подписались и это подтвердили все четыре главы "нормандского формата". Как можно говорить сегодня о каких-то односторонних действиях со стороны Украины или любого другого субъекта, если есть договоренности, которые подразумевают реализацию соглашения?», - недоумевает Виктор Медведчук.

Любые попытки выйти за пределы этих договоренностей чреваты ответственностью за последствия, считает он. В случае реализации минских соглашений и мирного плана, разработанного партией «Оппозиционная платформа - За жизнь», сказал Медведчук, мир на Донбасс придет в течение полугода. Реализация мирного плана должна быть всеобъемлющей и бескомпромиссной. Никакие планы «Б» и «С», считает политик, неуместны.