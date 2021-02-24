Путин назвал привилегированными отношения РФ и Киргизии

Президент РФ Владимир Путин на встрече со своим киргизским коллегой Садыром Жапаровым выразил надежду на то, что властям Киргизии удастся нормализовать внутриполитическую обстановку в стране.

По мнению российского лидера, между двумя государствами выстроились не просто теплые и тесные, но также союзнические и привилегированные отношения.

«И я очень рад тому, что Россия занимает сегодня первое место в торгово-экономических связях вашей страны. Очень надеемся на то, что вам удастся нормализовать внутриполитическую ситуацию», - сказал Путин.

Кроме того, президент РФ выразил уверенность, что визит Жапарова в Москву пойдет на пользу российско-киргизским отношениям.