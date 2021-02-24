Инфекционист назвал признаки третьей волны коронавируса

На данный момент в России нет признаков зарождения третьей волны коронавирусной инфекции. Об этом в комментарии «Звезде» заявил врач-инфекционист Сергей Вознесенский. По его словам, ожидать определенного подъема заболеваемости COVID-19 можно было во второй половине января, когда люди вышли на работу после новогодних каникул, однако этого не произошло, что является хорошим знаком.

«Мы видели подъем заболеваемости по другим нозологиям, но по COVID-19 этого не прослеживалось. Вследствие чего можно сделать предварительный вывод, что естественная иммунная прослойка населения достаточно значима для того, чтобы предотвратить подъем заболеваемости, поэтому на данный момент говорить о третьей волне не совсем этично», - подчеркнул врач.

Он добавил, что о появлении третьей волны инфекции можно говорить в том случае, если изменчивость вируса будет значима, и произойдет значительное изменение штамма коронавируса.

«В этом случае может быть несостоятельность того иммунитета, который сформировался в течение 2020 года, но пока что об этом говорить преждевременно», - резюмировал эксперт.

Ранее главный государственный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских также назвал изменения, которые сейчас происходят с COVID-19, не способными снизить эффективность вакцинации или запустить процессы инфицирования более интенсивно.