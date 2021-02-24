Миллера переизбрали главой правления «Газпрома»

Совет директоров «Газпрома» переизбрал Алексея Миллера на пост главы правления компании. Об этом говорится в сообщении «Газпрома».

Таким образом, занимать данную должность Миллер будет как минимум еще пять лет.

Отмечается, что решение совет директоров принял единогласно.

Очередной срок Миллера на посту председателя правления «Газпрома» должен был истечь 31 мая 2021 года. Во главе компании он находится с 2001 года.

Ранее Миллер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что технически возможная газификация в России на 100% будет завершена к 2030 году.