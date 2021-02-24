Врач рассказала, что делать людям с хроническими заболеваниями при повышенном атмосферном давлении

Атмосферное давление в Москве сейчас превышает норму, а это значит, что многие люди, страдающие хроническими заболеваниями, могут испытывать дискомфорт. О том, как бороться с негативным влиянием такой погоды и как сохранить самочувствие в норме в беседе со «Звездой» рассказала врач-терапевт, гематолог Наталия Андреева.

«Если у пациента имеется ишемическая болезнь сердца, то надо запастись нитроглицерином, чтобы он был на случай боли в сердце. Также надо запастись сжиженным кислородом - он компенсирует дефицит кислорода в воздухе при низком атмосферном давлении. Мигрени могут у кого-то возникнуть. Мигрень надо начинать профилактировать уже сейчас, то есть выпить какую-то таблетку обезболивающую», - поделилась специалист.

Гипертоникам врач рекомендовала тщательнее следить за своим давлением и вовремя реагировать на его повышение. Также она дала совет пациентам, страдающим бронхиальной астмой.

«Гипертоникам надо более тщательно измерять давление. Если оно будет повышаться, то нужно принять таблетку, чтобы привести давление в норму. Лучше для этого подойдет "Капотен", хотя надо понимать, что все индивидуально. Пациентам с бронхиальной астмой надо быть осторожными, не пропускать прем ингаляторов и дополнительно вдыхать "Берадуал"», - объяснила она.

Ранее синоптик Михаил Леус в беседе со «Звездой» предупредил жителей Москвы о повышенном атмосферном давлении, сильном похолодании и резком потеплении.