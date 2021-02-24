Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Врач рассказала, что делать людям с хроническими заболеваниями при повышенном атмосферном давлении

Роман Захаров
16:00 24.02.2021
Терапевт дала советы пациентам с ишемической болезнью сердца, гипертоникам и пациентам с бронхиальной астмой.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
Читайте нас на:

Атмосферное давление в Москве сейчас превышает норму, а это значит, что многие люди, страдающие хроническими заболеваниями, могут испытывать дискомфорт. О том, как бороться с негативным влиянием такой погоды и как сохранить самочувствие в норме в беседе со «Звездой» рассказала врач-терапевт, гематолог Наталия Андреева.

«Если у пациента имеется ишемическая болезнь сердца, то надо запастись нитроглицерином, чтобы он был на случай боли в сердце. Также надо запастись сжиженным кислородом - он компенсирует дефицит кислорода в воздухе при низком атмосферном давлении. Мигрени могут у кого-то возникнуть. Мигрень надо начинать профилактировать уже сейчас, то есть выпить какую-то таблетку обезболивающую», - поделилась специалист.

Гипертоникам врач рекомендовала тщательнее следить за своим давлением и вовремя реагировать на его повышение. Также она дала совет пациентам, страдающим бронхиальной астмой.

«Гипертоникам надо более тщательно измерять давление. Если оно будет повышаться, то нужно принять таблетку, чтобы привести давление в норму. Лучше для этого подойдет "Капотен", хотя надо понимать, что все индивидуально. Пациентам с бронхиальной астмой надо быть осторожными, не пропускать прем ингаляторов и дополнительно вдыхать "Берадуал"», - объяснила она.  

Ранее синоптик Михаил Леус в беседе со «Звездой» предупредил жителей Москвы о повышенном атмосферном давлении, сильном похолодании и резком потеплении.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
07:25 В стране и мире
Видео
Артиллерийский букет: «Акации», «Тюльпаны» и «Гиацинты» ВВО вышли на боевые стрельбы
15:16 В стране и мире
Власти Харькова вернули городскому проспекту имя маршала Жукова
14:02 Армия
Видео
На лыжах за всадниками: дальневосточные курсанты преодолели снежные препятствия в Приамурье
13:36 Армия
Видео
Бомбежка, шквальный огонь, маневрирование: кадры международных учений под Челябинском
13:16 В стране и мире
Видео
В Роскосмосе рассказали о работе над устранением утечки воздуха на МКС
Популярное
Популярное
«Ружье было»: СМИ раскрыли неожиданные подробности о группе Дятлова
Ученые обнаружили неожиданный способ избавиться от мигрени
Стала известна причина смерти актера Дмитрия Писаренко
Жителей Земли предупредили о приближении малого ледникового периода
Видео
Фонтаны лавы и облака дыма: извержения вулкана Этна попало на видео
Адвокат рассказал, как могут поделить наследство Градовой
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.