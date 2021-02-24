В стране и мире Захарова назвала нелогичным решение ЕС о новых антироссийских санкциях Роман Захаров Дипломат считает, что такими действиями Брюссель унижает в первую очередь сам себя. © Фото: Алексей Иванов, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Евросоюза о расширении антироссийских санкций. Действия Брюсселя дипломат, в частности, назвала выходящими за грань логики. «Как только пропадает логика, соответственно, мы имеем дело с заранее разыгранной абсурдной историей со сценарием информационной кампании. Но это все является унижением в первую очередь Европейского союза - объединения стран с древнейшей историей, богатой культурой, экономическими достижениями, достижениями в сфере прав человека, теми самыми правами человека, которым всегда Европейский союз уделял истинное, настоящее внимание, не превращая это в цирк, что сейчас его заставляют делать», - заявила она в эфире Первого канала. Ранее в МИД РФ, комментируя решение о введении новых антироссийских санкций со стороны ЕС, заявили, что вопреки логике в Брюсселе сперва принимают политическое решение, а лишь после этого под него произвольно подбирают кандидатуры. В ведомстве также высказали мнение, что Евросоюз в очередной раз упустил возможность для переосмысления курса давления в отношениях с Россией. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика