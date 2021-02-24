Зеленый чай сочли эффективным средством против облысения

Зеленый чай является эффективным средством от облысения. К такому выводу пришли американские ученые в ходе соответствующего исследования, пишет газета Express.

Лечебное действие зеленого чая объясняется большим содержанием обладающих антиоксидантными свойствами флаванолов и галлата эпигаллокатехина в частности. Благодаря чему употребление зеленого чая поддерживает здоровое состояние волосяных фолликулов, сокращая выпадение волос, препятствуя их истончение, а также успокаивая, увлажняя и питая кожу головы и защищая от возникновения перхоти и псориаза.

В исследовании люди, страдающие андрогенетической алопецией (гормональная потеря волос, которая обычно поражает мужчин и женщин в возрасте 50 лет и старше), принимали добавку с галлатом эпигаллокатехина в течение 24 недель. В конце эксперимента у 80% участников наблюдалось значительное улучшение роста волос.

По мнению ученых, галлат эпигаллокатехина способен подавлять действие гормонов тестостерона и дигидротестостерона, активность которых связывают с развитием андрогенетической алопеции.