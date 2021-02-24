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Сербский актер Бикович получил российское гражданство

Ян Брацкий
15:52 24.02.2021
Текст указа опубликован на официальном портале правовой информации.
Сербский актер Бикович получил российское гражданство
© Фото: bikovicofficial, Facebook
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Известный сербский актер Милош Бикович получил гражданство Российской Федерации. Указ об этом подписал лично глава государства Владимир Путин. Текст указа опубликован на официальном портале правовой информации.

Российскому зрителю Бикович известен по своим ролям в комедии «Холоп», спортивной драме «Лед», фильме «Отель "Белград"» и другим работам.

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