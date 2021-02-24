Сербский актер Бикович получил российское гражданство
Текст указа опубликован на официальном портале правовой информации.
© Фото: bikovicofficial, Facebook
Известный сербский актер Милош Бикович получил гражданство Российской Федерации. Указ об этом подписал лично глава государства Владимир Путин. Текст указа опубликован на официальном портале правовой информации.
Российскому зрителю Бикович известен по своим ролям в комедии «Холоп», спортивной драме «Лед», фильме «Отель "Белград"» и другим работам.