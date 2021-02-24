Заслуженную артистку РСФСР Екатерину Градову похоронили на Аллее Звезд Троекуровского кладбища. Любимая миллионами актриса театра и кино ушла из жизни 22 февраля на 75-м году жизни от ишемической болезни сердца. На траурной церемонии присутствовали близкие и друзья Градовой, а также ее коллеги по сцене.

Екатерина Градова за долгие годы своей творческой карьеры сыграла множество ярких ролей, но зрителям особо полюбился образ радистки Кэт из культового фильма «Семнадцать мгновений весны». Кроме того, она сыграла в фильмах «Место встречи изменить нельзя», «Рождение», «Осенние свадьбы».