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В Роспотребнадзоре назвали факторы появления третьей волны COVID-19

Анна Назайкина
15:33 24.02.2021
По словам врача, к этому могут привести перемены во взаимодействии людей или изменения самого вируса.
В Роспотребнадзоре назвали факторы появления третьей волны COVID-19
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
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Главный государственный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских на брифинге оперштаба региона по борьбе с COVID-19 рассказал, в каком случае может начаться третья волна заболеваемости коронавирусом.

«Для того чтобы состоялась третья волна, необходимо, чтобы что-то изменилось. Предыдущий подъем заболеваемости был связан с формированием большого количества коллективов и запуска их в учебный процесс. Тогда контактировали дети между собой, педагоги. И это послужило своеобразной причиной для запуска и подъема второй волны. Для того чтобы состоялась третья, необходимо такое же изменение во взаимодействии людей, что сейчас уже достаточно сложно, или изменение самого вируса», - объяснил он.

Козловских добавил, что ученые по всему миру следят за мутациями нового вируса, исследуют штаммы. Однако в данный момент те изменения, которые происходят с COVID-19, не способны снизить эффективность вакцинации или запустить процессы инфицирования более интенсивно.

По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 11 749 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 10,6% не имели клинических проявлений. Зафиксировано 383 летальных исхода. За сутки полностью выздоровели 12 218 россиян.

Всего на сегодняшний день в РФ выявлено 4 200 902 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 84 430 летальных исходов, выздоровели 3 751 562 человека.

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