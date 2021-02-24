В Роспотребнадзоре назвали факторы появления третьей волны COVID-19

Главный государственный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских на брифинге оперштаба региона по борьбе с COVID-19 рассказал, в каком случае может начаться третья волна заболеваемости коронавирусом.

«Для того чтобы состоялась третья волна, необходимо, чтобы что-то изменилось. Предыдущий подъем заболеваемости был связан с формированием большого количества коллективов и запуска их в учебный процесс. Тогда контактировали дети между собой, педагоги. И это послужило своеобразной причиной для запуска и подъема второй волны. Для того чтобы состоялась третья, необходимо такое же изменение во взаимодействии людей, что сейчас уже достаточно сложно, или изменение самого вируса», - объяснил он.

Козловских добавил, что ученые по всему миру следят за мутациями нового вируса, исследуют штаммы. Однако в данный момент те изменения, которые происходят с COVID-19, не способны снизить эффективность вакцинации или запустить процессы инфицирования более интенсивно.

По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 11 749 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 10,6% не имели клинических проявлений. Зафиксировано 383 летальных исхода. За сутки полностью выздоровели 12 218 россиян.

Всего на сегодняшний день в РФ выявлено 4 200 902 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 84 430 летальных исходов, выздоровели 3 751 562 человека.