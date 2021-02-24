Эпидемиолог объяснил происхождение гаффской болезни

Употребление в пищу озерной рыбы может нанести непоправимый вред здоровью. В этом уверен эпидемиолог Тимур Пестерев. В беседе со «Звездой» он рассказал, что некоторая рыба может вызывать, так называемую гаффскую болезнь, которая смертельно опасна для людей с ослабленным здоровьем.

«Гаффская болезнь называется немного иначе. Это острый миозит. Особый вид пищевого отравления, которое возникает у людей, когда они едят рыбу, накопившую в себе большое количество химикатов или иных вредных веществ в следствии своего обитания в том или ином водоеме», - рассказал Пестерев.

В случае гаффской болезни не может идти речи о пандемии, уточнил врач. Не существует конкретного возбудителя заболевания. Организм поражает целый набор химикатов и вредных веществ, накопившихся в мясе рыбы.

«Сначала начинаются тошнота и рвота, потом судороги и обезвоживание. Следом идут проблемы с почкам и печенью и да трех процентов людей умирают. Это заболевание не связано с конкретным возбудителем. Это отравление. Лечение только симптоматическое», - добавил эксперт.

Случаи смерти от гаффсокой болезни регистрируются крайне редко. Один из таких произошел на днях в Тюменской области, где мужчина скончался в реанимации местной больницы. Как отметили врачи, спасти пациента было невозможно, так как токсин усугубил и без того тяжелое состояние его здоровья. Погибший имел ряд хронических заболеваний.

Эпидемиологи выяснили, что зараженная рыба обитает в озере у деревни Ачира Тюменской области. В обшей сложности, оттуда госпитализировали 10 человек. Вылов рыбы в озере запретили сроком на один год.