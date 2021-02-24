Власти Харькова вернули городскому проспекту имя маршала Жукова

На Украине депутаты городского совета Харькова большинством голосов приняли решение о возвращении проспекту Петра Григоренко имя советского маршала Георгия Жукова. Как сообщает «Страна.ua», данное решение поддержали 57 депутатов, против него выступили 16.

Напомним, что проспект маршала Жукова в Харькове переименовали в проспект Григоренко в 2016 году в рамках «декоммунизации». Впоследствии весной 2019 года на сайте горсовета была опубликована петиция о возвращении старого названия. Затем дважды, 19 июня 2019 года и 26 февраля 2020 года, было принято решение вернуть проспекту имя маршала СССР, однако оба решения позднее обжаловали в суде.