Путин назвал бесперспективным использование инструментов спецслужб и санкций против РФ

Российский президент Владимир Путин назвал бесперспективным использование против России инструментов спецслужб и санкций. Как заявил глава государства в ходе заседания коллегии ФСБ, страну на международной арене пытаются сковать экономическими и иными санкциями, а также блокировать крупные международные проекты, в которых заинтересована не только Россия, но и ее партнеры.

«Прямо вмешиваются в общественную и политическую жизнь, в демократические процедуры нашей страны. И, конечно же, активно используются инструменты из арсенала спецслужб. Хочу повторить: подобная линия в отношении России абсолютно бесперспективна», - указал Путин.

Путин отметил, что сейчас некоторые страны, не скрывая недружественное отношение к России, пытаются вмешиваться во внутренние дела. Подобные действия необходимо пресекать, указал президент.

Он добавил, что в прошлом году в России было предотвращено 72 преступления террористического характера, назвав борьбу с терроризмом приоритетным направлением в условиях глобальных вызовов.