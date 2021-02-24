В стране и мире В Кремле ответили на вопрос о послании президента Федеральному Собранию Анна Касаткина В прошлом году Владимир Путин обратился с посланием в январе. © Фото: Пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Дата послания президента России Федеральному Собранию пока не назначена. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Нет, пока дата не назначена», - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, есть ли понимание, когда президент собирается обратиться к Федеральному Собранию. По словам Пескова, когда это произойдет, представители СМИ будут проинформированы. В прошлом году Путин выступил с ежегодным посланием к Федеральному Собранию 15 января. Мероприятие проходило в 16-й раз. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика