В Кремле ответили на вопрос о послании президента Федеральному Собранию
В прошлом году Владимир Путин обратился с посланием в январе.
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Дата послания президента России Федеральному Собранию пока не назначена. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Нет, пока дата не назначена», - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, есть ли понимание, когда президент собирается обратиться к Федеральному Собранию.
По словам Пескова, когда это произойдет, представители СМИ будут проинформированы.
В прошлом году Путин выступил с ежегодным посланием к Федеральному Собранию 15 января. Мероприятие проходило в 16-й раз.