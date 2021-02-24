Путин заявил, что в РФ предотвратили 72 террористических преступления в 2020 году

Владимир Путин в ходе заседания коллегии ФСБ РФ заявил, что в России удалось предотвратить 72 террористических преступления в 2020 году. Это на четверть больше, чем годом раньше, добавил президент РФ.

«Вместе с тем отмечу, что в 2020 году было предотвращено 72 преступления террористической направленности, это на четверть больше, чем годом ранее, было 57», - заявил он.

По словам Путина, такая статистика свидетельствует о том, что преступные замыслы в большинстве случаев удается обнаружить еще на стадии подготовки, тем самым сберечь человеческие жизни.