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Путин заявил, что за рубежом ведется информационная кампания против достижений российской медицины

Ян Брацкий
14:42 24.02.2021
По мнению российского лидера, некоторые страны даже не пытаются скрывать недружественного отношения к Москве.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба президента РФ
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Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что за рубежом ведется информационная кампания против достижений российской медицины. Ее цель - подорвать успехи в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом глава государства заявил на заседании коллегии ФСБ.

«Мы сталкиваемся с политикой сдерживания. Это уже давно и хорошо известно. Речь идет не о естественной международной конкуренции, а именно о последовательной и агрессивной линии, чтобы затормозить развитие России, создать проблемы на внешнем периметре. В конечном итоге, ослабить Россию и поставить ее под внешний контроль. Создаются анекдотичные теории заговора, попытки поставить под сомнение наши успехи в борьбе с коронавирусом», - заявил президент.

Со слов Путина, некоторые страны даже не пытаются скрывать своего недружественного отношения и ведут дезинформационные кампании. При этом, российский лидер еще раз подчеркнул готовность выстраивать дружеские и партнерские отношения в целях эффективной борьбу с COVID-19, проблему которого можно решить только сообща.

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