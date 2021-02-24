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«Совы» против «жаворонков»: ученые выяснили, кому лучше живется

Светлана Иванова
14:01 24.02.2021
«Совы» чаще сталкиваются с проблемами со сном и здоровьем, а также менее эффективны на работе.
«Совы» против «жаворонков»: ученые выяснили, кому лучше живется
© Фото: congerdesign, Pixabay
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«Совы» почти в два раза менее эффективны на работе, чем их коллеги-«жаворонки», а также раньше выходят на пенсию по инвалидности. К такому выводу пришли финские ученые, проведя многолетнее исследование. Результаты работы опубликованы в журнале Occupational & Environmental Medicine.

Исследователи из Университета Оулу отследили эффективность на работе и состояние здоровья в старости утренних «жаворонков» и вечерних «сов».

В ходе работы использовались данные популяционного исследования NFBC1966 с участием 12 058 человек, родившихся в Северной Финляндии в 1966 году. В возрасте 46 лет участники исследования оценили свою эффективность на работе и ответили на вопросы о состоянии здоровья.

Оказалось, что 28% «сов»-мужчин и 24% «сов»-женщин сочли себя плохо справляющимися на работе. У «жаворонков» этот показатель был примерно в два раза ниже.

Также «совы» чаще досрочно выходили на пенсию по инвалидности, причем среди мужчин этот показатель был в три раза чаще.

В целом, по сравнению с «жаворонками», «совы» имели худшие оценки по всем параметрам, связанным со сном и здоровьем. Они чаще сообщали о недосыпании и бессоннице, а также чаще оставались без семьи и без работы.

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