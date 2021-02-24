Путин и Лукашенко на встрече в Сочи обсудили координацию усилий силовых ведомств

Лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили координацию усилий силовых ведомств. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что в ближайшее время состоятся их консультации.

«Говорили о координации усилий по линии силовых ведомств, в том числе министерств обороны», - отметил Песков.

Напомним, Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в понедельник, 22 февраля, в Сочи. В ходе переговоров белорусский лидер поблагодарил российского коллегу за поддержку экономики республики.

Во вторник, 23 февраля, Путин и Лукашенко провели телефонные переговоры. Главы двух государств продолжили обсуждение широкого круга вопросов, которые были озвучены в ходе их личной встречи накануне в Сочи.