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Немецкая компания завершила инвестиции в «Северный поток - 2»

Виктория Ивашечкина
13:59 24.02.2021
Платежи Wintershall Dea по кредиту для строительства составили €730 миллионов.
Немецкая компания завершила инвестиции в «Северный поток - 2»
© Фото: Jens Büttner, dpa, Globallookpress
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Представители немецкой компании Wintershall Dea заявили, что больше не будут инвестировать в «Северный поток - 2».

«Участие группы в проекте ограничивается предоставлением займов наряду с еще четырьмя европейскими энергетическими компаниями... Дальнейшие выплаты не планируются», - сказано в отчете, передает РИА Новости.

Отмечается, что немецкая компания поспешила закончить финансирование до пересмотра американского закона «О противодействии противникам Америки через санкции». Платежи Wintershall Dea по кредиту для «Северного потока - 2» составили €730 миллионов.

Строительство газопровода реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - «Газпромом». В 2020 году о полном завершении своих обязательств заявили в OMV и Shell.

Ранее в «Газпроме» заявили о максимальных усилиях при реализации «Северного потока - 2». При этом сроки завершения строительства зависят от многих факторов, включая погодные.

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