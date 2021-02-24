Немецкая компания завершила инвестиции в «Северный поток - 2»

Представители немецкой компании Wintershall Dea заявили, что больше не будут инвестировать в «Северный поток - 2».

«Участие группы в проекте ограничивается предоставлением займов наряду с еще четырьмя европейскими энергетическими компаниями... Дальнейшие выплаты не планируются», - сказано в отчете, передает РИА Новости.

Отмечается, что немецкая компания поспешила закончить финансирование до пересмотра американского закона «О противодействии противникам Америки через санкции». Платежи Wintershall Dea по кредиту для «Северного потока - 2» составили €730 миллионов.

Строительство газопровода реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - «Газпромом». В 2020 году о полном завершении своих обязательств заявили в OMV и Shell.

Ранее в «Газпроме» заявили о максимальных усилиях при реализации «Северного потока - 2». При этом сроки завершения строительства зависят от многих факторов, включая погодные.