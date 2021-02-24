Стала известна причина смерти актера Дмитрия Писаренко
Российский актер скончался на 62-м году жизни.
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Жена российского актера Дмитрия Писаренко Лариса Бережная назвала причину его смерти. По словам супруги, у него были проблемы с сердцем.
«У нас в семье случилось горе: Дмитрия Валентиновича Писаренко больше нет. Сердце. С трудом нашла силы об этом написать», - сообщила Бережная на странице в Facebook.
Кроме того, она добавила, что о времени и месте прощания с артистом станет известно позже.
Дмитрия Писаренко не стало на 62-м году жизни. Зрителю он знаком по своим ролям в кинокартинах «Царь Иван Грозный», «Умирает душа», «Ревизор» и других.