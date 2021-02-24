Стала известна причина смерти актера Дмитрия Писаренко

Жена российского актера Дмитрия Писаренко Лариса Бережная назвала причину его смерти. По словам супруги, у него были проблемы с сердцем.

«У нас в семье случилось горе: Дмитрия Валентиновича Писаренко больше нет. Сердце. С трудом нашла силы об этом написать», - сообщила Бережная на странице в Facebook.

Кроме того, она добавила, что о времени и месте прощания с артистом станет известно позже.

Дмитрия Писаренко не стало на 62-м году жизни. Зрителю он знаком по своим ролям в кинокартинах «Царь Иван Грозный», «Умирает душа», «Ревизор» и других.