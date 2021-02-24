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Эксперт объяснил, чем опасны мощные солнечные вспышки для Земли

Светлана Иванова
13:33 24.02.2021
Существует потенциальная угроза современным технологиям со стороны магнитных бурь.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Justin Dickey, Unsplash
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Число солнечных вспышек в ближайшие несколько лет станет больше. Такой прогноз сделал старший научный сотрудник лаборатории физики Солнца и космических лучей Физического института имени Лебедева РАН Антон Рева в комментарии «Звезде». Эксперт подтвердил слова профессора визуальных вычислений на факультете инженерии и информатики Брэдфордского университета Рами Кахваджи, который ранее предупредил о том, что главная звезда Солнечной системы входит в период повышенной активности.

«Солнце регулярно проходит через минимум и максимум. Каждые 11 лет. Это как у Земли есть зима и лето, так и у Солнца есть, когда много вспышек, и когда мало вспышек. Все правильно. Вспышек будет больше», - отметил Рева.

По мнению эксперта, потенциальная угроза современным технологиям со стороны магнитных объектов, вызванных солнечной активностью, действительно есть.

«Когда происходят вспышки на Солнце, это может повлиять на Землю, иногда часть атмосферы Солнца, какие-то магнитные объекты могут улететь от Солнца, и это регулярно происходит, и полететь в сторону Земли. Нас, кто находится на Земле, это не касается, поскольку магнитное поле Земли нас защищает, но сейчас в космосе спутники летают, их магнитное поле Земли не защищает, и потенциально это может привести к отказу оборудования», - указал эксперт.

Он назвал также возможным негативное воздействие магнитных бурь, вызванных мощными солнечными вспышками, на полеты, происходящие в арктических и антарктических областях, а также на высокотехнологичную аппаратуру, которая работает в космосе. Вместе с тем, как заверил эксперт, пока подобные случаи регистрируются достаточно редко.

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