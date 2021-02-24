Россияне смогут посещать Грузию при отрицательных тестах на COVID-19 с марта

Россияне смогут посещать Грузию при отрицательных ПЦР-тестах на COVID-19 с 1 марта. Также пересечь границу республики воздушным путем смогут граждане Армении, Азербайджана, Украины, Казахстана и Белоруссии. Об этом сообщил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

«В список тех стран, откуда граждане воздушным путем смогут въехать в Грузию с 1 марта с отрицательным результатом ПЦР-тестирования, добавлены Армения, Азербайджан, Украина, Казахстан, Россия и Белоруссия. На сухопутных границах на данном этапе оставляем существующий режим», - заявил он.

Ранее в Грузию с документом, подтверждающим отрицательный результат теста на COVID-19, могли въехать граждане стран Европейского Союза, остальным иностранцам было необходимо предоставить справку о прохождении вакцинации.