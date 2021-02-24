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Россияне смогут посещать Грузию при отрицательных тестах на COVID-19 с марта

Анна Назайкина
13:25 24.02.2021
Граждане РФ, Армении, Азербайджана, Украины, Казахстана и Белоруссии с начала месяца смогут пересечь границу республики воздушным путем.
Россияне смогут посещать Грузию при отрицательных тестах на COVID-19 с марта
© Фото: GTW, imageBROKER.com, Globallookpress
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Россияне смогут посещать Грузию при отрицательных ПЦР-тестах на COVID-19 с 1 марта. Также пересечь границу республики воздушным путем смогут граждане Армении, Азербайджана, Украины, Казахстана и Белоруссии. Об этом сообщил премьер-министр Ираклий Гарибашвили. 

«В список тех стран, откуда граждане воздушным путем смогут въехать в Грузию с 1 марта с отрицательным результатом ПЦР-тестирования, добавлены Армения, Азербайджан, Украина, Казахстан, Россия и Белоруссия. На сухопутных границах на данном этапе оставляем существующий режим», - заявил он.

Ранее в Грузию с документом, подтверждающим отрицательный результат теста на COVID-19, могли въехать граждане стран Европейского Союза, остальным иностранцам было необходимо предоставить справку о прохождении вакцинации.

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