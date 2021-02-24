В Роскосмосе рассказали о работе над устранением утечки воздуха на МКС

Специалисты проводят анализ полученных от экипажа Международной космической станции (МКС) данных о состоянии корпуса переходной камеры в месте возможной утечки. Накануне космонавты провели изоляцию потенциально возможных мест утечки, результаты работ будут известны после проверки герметичности корпуса, сообщает Роскосмос.

«Специалисты главной оперативной группы управления полетом станции в подмосковном ЦУП проводят анализ полученных от экипажа данных. После проведения анализа данных о состоянии корпуса камеры, будет определен порядок проведения ремонтно-восстановительных работ на корпусе», - уточняется в сообщении.

Подчеркивается, что до получения полной информации об уровне давления и состояния модуля, а также завершения всех процедур, установленных регламентом, делать окончательные выводы, в том числе об устранении утечки, делать преждевременно.

Впервые об утечке воздуха на МКС стало известно в августе прошлого года. Предполагалось, что она произошла в американском сегменте станции. Вторая трещина была обнаружена 22 января. Сообщалось, что космонавты ожидают прибытия на грузовом корабле мощного микроскопа, с помощью которого будут исследованы возможные места образования трещин. Накануне на МКС отключили систему подачи кислорода СКВ-1 для поиска утечки.

Согласно переговорам МКС с ЦУП 24 февраля, которые транслировало NASA, экипажу, предположительно, удалось обнаружить второе место утечки воздуха.