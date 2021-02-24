Путин подписал закон о штрафах за нарушение деятельности НКО-иноагентов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о штрафах за нарушение порядка деятельности некоммерческих организаций и физических лиц, признанных иностранными агентами. Документ размещен на официальном портале правовой информации, он вступит в силу с 1 марта 2021 года.

Распространение информации о физическом лице - иноагенте и производимых им материалов без соответствующей маркировки может привести к уплате штрафа для физлиц в размере от 2 до 2,5 тыс. рублей. Должностным лицам придется уплатить от 4 до 5 тыс. рублей, юрлицам - от 40 до 50 тыс. рублей.

Кроме того, КоАП РФ дополняется положением - согласно ему аналогичные штрафы предусматриваются за распространение об НКО или общественном объединении, включенных в реестр иноагентов, без положенной по закону маркировки. Исключение составит информация, которая будет размещена в единых госреестрах и информационных системах.

Санкции за упоминание НКО, физлиц и общественных объединений из числа иноагентов без маркировки и распространение их материалов коснутся только материалов в СМИ, их публикаций в Сети.