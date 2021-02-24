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Рост числа мощных солнечных вспышек сочли угрожающим Земле

Светлана Иванова
12:47 24.02.2021
В ближайшие годы солнечная активность с каждым годом будет все возрастать вплоть до 2025 года, когда ожидается пик цикла.
Рост числа мощных солнечных вспышек сочли угрожающим Земле
© Фото: GETTY
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Частота вспышек на Солнце, а также их интенсивность может увеличиться в ближайшие годы, поскольку главная звезда Солнечной системы переходит в период повышенной активности. Об этом заявил профессор визуальных вычислений на факультете инженерии и информатики Брэдфордского университета Рами Кахваджи, который изобрел систему, используемую НАСА для анализа солнечных пятен и прогнозирования солнечных вспышек, пишет Express.

По словам ученого, это может оказаться плохой новостью в мире, который зависит от технологий.

Кахваджи подчеркнул, что солнечная активность является цикличной, периодичность при этом составляет 11 лет. Сначала Солнце достигает максимума в своей активности, а затем минимума. Во время максимума звезда продуцирует больше тепла, и на ней чаще возникают солнечные пятна.  Кахваджи предупредил, что в ближайшие годы активность с каждым годом будет все возрастать вплоть до 2025 года, когда ожидается пик цикла.

По словам профессора, солнечные бури вызывают опасность с той точки зрения, что могут повлиять на технологии Земли, что может привести к отключению таких систем, как радио, GPS, спутниковое телевидение и сигнал мобильного телефона. Также могут возникать массовые перебои в подаче электроэнергии.

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