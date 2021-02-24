Путин подписал закон о запрете на высадку детей-безбилетников из транспорта

Российский лидер Владимир Путин подписал законопроект о регулировании ответственности за безбилетный проезд. Закон главным образом запрещает высаживать из общественного транспорта детей-безбилетников в возрасте до 16 лет. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Данный закон запрещает принудительно высаживать из транспорта детей-безбилетников, не достигших 16 лет, следующих без сопровождения взрослых.

Кроме того, закон позволяет регионам предоставить контролерам право требовать у безбилетников документы.

Несколько дней назад Госдума приняла закон о запрете высадки из транспорта детей-безбилетников. Как отметил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, оставлять ребенка из-за неоплаченного проезда одного на дороге - недопустимо. Это создает угрозу его жизни и здоровью.

Кроме того, Совет Федерации одобрил поправки в статью 20 федерального закона «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта». Проект был подготовлен Министерством транспорта России.