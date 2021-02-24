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«Ружье было»: СМИ раскрыли неожиданные подробности о группе Дятлова

Анна Касаткина
12:30 24.02.2021
Об оружии упоминалось в заметках начальника поисков пропавших туристов.
«Ружье было»: СМИ раскрыли неожиданные подробности о группе Дятлова
© Фото: passsecrets, VK
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Группа Игоря Дятлова могла иметь при себе оружие, о котором не упоминалось в расследовании уголовного дела о гибели туристов. Об этом свидетельствуют дневниковые записи начальника поисков Евгения Масленникова, которые частично опубликовала газета «Комсомольская правда».

Дневники ранее нашел в своем архиве поисковик Владислав Карелин. Среди записей обнаружился список поисковой группы тех лет. На том же листе Масленников сделал заметку о том, что некий Слесарев беседовал с Дятловым незадолго до трагедии.

«Слесарев (70-й участок) беседовал вечером 26 января в 22 часа с Дятловым в Вижае. Ружье было», - написал поисковик.

При этом в уголовном деле, уточняет издание, о ружье информации нет, ровно как и об этой встрече. Предполагается, что оружие пропало к моменту поисков либо Слесарев мог с кем-то перепутать Дятлова.

В записках Масленникова журналисты также обнаружили странные данные о погодных условиях в сутки гибели тургруппа. Так, указывается, что в 21.00 температура воздуха составляла минус 13, в 23.00 она стала минус 5, а в 00.00 уже снова опустилась до минус 15. При этом данные резко отличаются от тех, что указаны в отчете о прокурорской проверке 2019 года - там прописаны температуры ниже и без резких перепадов.

Ранее свою версию гибели туристов предложили швейцарские ученые, проведя моделирование и оценив обстановку на местности, где дятловцы разбили лагерь.

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