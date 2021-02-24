Около 30 тысяч компьютеров Mac заразились загадочным вредоносным ПО

Около 30 тысяч компьютеров Mac по всему миру заражены загадочным вредоносным программным обеспечением под названием Silver Sparrow. Об этом сообщили исследователи компании Red Canary.

По данным BBC News, вирус повлиял на системы более чем в 150 странах мира. Больше всего зараженных устройств зарегистрировано в США, Великобритании, Канаде, Франции и Германии.

Эксперты утверждают, что вредоносная ПО нацелена на устройства с новым чипом М1. При этом цель вируса исследователи пока не определили.

«Тот факт, что программа так быстро распространилась и заразила так много устройств, уже сам по себе тревожит», - сказала Лиза Форте из Red Goat Cyber ​​Security.

Другие эксперты утверждают, что данная атака была совершена с целью опровергнуть миф о неуязвимости техники Apple.

В самой американской компании заявили, что предприняли шаги для предотвращения потенциального ущерба, который может нанести вредоносная программа.