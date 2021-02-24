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В Гидрометцентре объяснили появление «кровавых» рассветов в Москве и Санкт-Петербурге

Виктория Ивашечкина
11:34 24.02.2021
По словам специалистов, зимой подобную картину можно увидеть чаще, поскольку холодно и у земли, и на высоте, где находятся тонкие облака.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: jplenio, Pixabay
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Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал «Звезде» о «кровавом» рассвете, который наблюдали жители Москвы и Санкт-Петербурга во вторник и среду утром. Фотографии впечатляющего природного явления россияне опубликовали в соцсетях

По словам синоптика, зимой подобное природное явление можно увидеть чаще, поскольку холодно и у земли, и на высоте, где находятся тонкие облака. При этом существует много народных примет, которые указывают на то, что «кровавые» рассветы являются чуть ли не предвестником конца света.

«Есть много бабушкиных примет по поводу красного солнца, но на самом деле бояться нечего. Солнечный свет проходит большую атмосферу, когда солнце встает, то есть длина солнечных лучей максимальная. Пока в зените солнце находится, то длина минимальная. И в этом случае солнце белесое, желтоватое. А когда светило красное, то это означает, что солнечные лучи проходят длинный путь, и происходит поглощение всех компонентов солнечного спектра, кроме красного», - объяснил Вильфанд.

По его словам, очень часто утренняя красная зорька означает, что солнечные лучи проходят однородный путь. Но такое явление ни о чем плохом не говорит.

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