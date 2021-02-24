Суд приговорил экс-главу Марий Эл Леонида Маркелова к 13 годам по делу о взятке

Бывший глава Марий Эл Леонид Маркелов был приговорен Нижегородским районным судом к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, а также в злоупотреблении должностными полномочиями.

«Признать Маркелова виновным…и окончательно назначить 13 лет лишения свободы со штрафом 235 миллионов рублей с лишением права занимать должности в органах госвласти сроком на три года. Наказание отбывать в колонии строгого режима», - объявила судья.

Также было добавлено, что время, в течение которого подсудимый находился под стражей с 13 апреля 2017 года, будет зачтено в качестве части срока. В данный момент приговор не вступил в силу, в следующие 10 дней его могут обжаловать. Гособвинение просило ему 17 лет. Маркелов вину не признал.

Напомним, что слушания по делу проходили в суде с апреля 2019 года, а оглашение приговора началось 15 февраля.

По данным следствия, Маркелов, будучи главой Марий Эл, получил от учредителя фабрики ОАО «Акашевская» Николая Криваша в качестве взятки более 235 миллионов рублей за покровительство.

Леонид Маркелов возглавлял республику с 2001 по 2017 год.