Россиянам объяснили, как устранить главный признак усталости

Врач-дерматолог и косметолог Станислав Арканников назвал синие круги под глазами главным внешним признаком усталости. Как рассказал эксперт в комментарии радио Sputnik, синяки под глазами образуются, когда при длительном напряжении зрительных нервов сосуды истончаются, лопаются, и под глазами образуются гематомы.

В качестве причин появления синих кругов под глазами врач назвал длительное использование компьютера, регулярный недосып или переутомление.

По словам Арканникова, следы усталости на лице свидетельствуют о необходимости поменять что-то в жизни и убрать фактор перенапряжения. В частности, правильно чередовать режим работы и отдыха, а также больше находиться на свежем воздухе и следить за тем, чтобы глаза получали отдых от компьютера.

«Если мы уберем факторы, которые вызывают синие круги под глазами, то мы мгновенно не уберем эти синяки, они еще какое-то время будут с нами», - добавил врач.

Косметолог отметил, что этот способ является самым надежным, хотя и небыстрым, а ускорить процесс можно с помощью кремов, содержащих кофеин.