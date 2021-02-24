В Минэнерго заверили, что рост тарифов на электроэнергию для россиян не превысит 5%

Минэнерго России заверило, что рост тарифов на электроэнергию для россиян в 2021 году не превысит 5%. Как подчеркнули в ведомстве, возможное изменение себестоимости продукции угольных компаний никак не влияет на тарифы на для населения.

«В соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации рост цены (тарифа) на э/э населения в 2021 год в среднем не превысит 5 %», - говорится в сообщении Минэнерго России.

В ведомстве пояснили, что тарифы на электроэнергию для населения подлежат государственному регулированию, их также отслеживает Федеральная антимонопольная служба, а изменение производится строго в соответствии с параметрами плана, ежегодно разрабатываемого Минэкономразвития России и одобряемого правительством РФ.

При этом в Минэнерго обратили внимание, что на конечные цены на электроэнергию для прочих потребителей влияют не только регулируемые составляющие, но и формируемая на основе рыночных механизмов нерегулируемая часть. Однако, согласно оценкам ведомства, возможное изменение себестоимости продукции угольных компаний не повлияет на тарифы на электроэнергию на свободном рынке в первой и второй ценовой зоне.