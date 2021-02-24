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В Швейцарии вакцину «Спутник V» назвали хитом

Светлана Иванова
10:31 24.02.2021
Швейцарские СМИ назвали преимущества «Спутника V» перед западными вакцинами.
В Швейцарии вакцину «Спутник V» назвали хитом
© Фото: Patricio Murphy, Keystone Press Agency, Globallookpress
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У российской вакцины от коронавируса «Спутник V» есть ряд преимуществ по сравнению с аналогичными продуктами компаний Biontech/Pfizer и Moderna. К такому выводу пришли авторы материала швейцарской Neue Zurcher Zeitung. Выдержки приводит РИА Новости.

Во-первых, издание обращает внимание на подтвержденную эффективность вакцины. Разные носители вируса, которые используются в двух дозах препарата, делают его эффективность выше по сравнению со схожей по структуре вакциной от AstraZeneca.

Во-вторых, газета называет существенным преимуществом «Спутника» его разработку на основе хорошо изученной аденовирусной платформы.

В-третьих, учитывается и доступность вакцины — порядка 10 долларов за дозу. Все это делает российский препарат настоящим экспортным хитом, подчеркивают авторы материала.

Российская вакцина для защиты от COVID-19, созданная институтом имени Гамалеи при участии Минобороны РФ, стала первой в мире. В настоящее время кроме России «Спутник V» также зарегистрирован в более чем 30 стран мира.

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