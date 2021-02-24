Автоэксперт разъяснил отмену ГОСТа на установку уменьшенных дорожных знаков

Автоэксперт Владимир Сажин прокомментировал «Звезде» сообщения о том, что в России отменят ГОСТ на установку уменьшенных дорожных знаков.

Ранее стало известно, что вступивший в силу в 2019 году ГОСТ, который разрешает установку уменьшенных и других нестандартных дорожных знаков, а также разрешающих поворот на красный свет указателей, отменят по решению комиссии Росстандарта по апелляциям.

«Этот ГОСТ, о котором идет речь, дублирует ранее изданные ГОСТы. И, соответственно, это делается, для того, чтобы навести порядок в документации. Что касается ГОСТов, они не должны противоречить другому документу. Потому что ПДД должны быть понятны не только гражданам и жителям РФ, но и иностранцам, которые приезжают в Россию и используют транспортное средство для передвижения», - объяснил Сажин.

По словам эксперта, правый поворот на красный светофор нужно отменить, потому что он запрещен Венской конвенцией о дорожных знаках и сигналах 1968 года.

«Что касается дорожных знаков уменьшенных размеров, то это делается, в частности, чтобы не портить исторический облик города. В принципе, идея имеет место быть в тех местах там, где парковка запрещена или работает эвакуация», - подчеркнул Сажин.

При этом ранее в Центре организации дорожного движения изданию пояснили, что малые знаки в Москве останутся на месте, так как были установлены по ГОСТ 52289. То же самое касается и знаков в Санкт-Петербурге, отметили в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры города.