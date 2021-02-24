Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Автоэксперт разъяснил отмену ГОСТа на установку уменьшенных дорожных знаков

Виктория Ивашечкина
10:28 24.02.2021
По словам Владимира Сажина, правый поворот на красный светофор также нужно отменить, потому что он запрещен Венской конвенцией от 1968 года.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Dmitry Golubovich, Global Look Press
Читайте нас на:

Автоэксперт Владимир Сажин прокомментировал «Звезде» сообщения о том, что в России отменят ГОСТ на установку уменьшенных дорожных знаков.

Ранее стало известно, что вступивший в силу в 2019 году ГОСТ, который разрешает установку уменьшенных и других нестандартных дорожных знаков, а также разрешающих поворот на красный свет указателей, отменят по решению комиссии Росстандарта по апелляциям. 

«Этот ГОСТ, о котором идет речь, дублирует ранее изданные ГОСТы. И, соответственно, это делается, для того, чтобы навести порядок в документации. Что касается ГОСТов, они не должны противоречить другому документу. Потому что ПДД должны быть понятны не только гражданам и жителям РФ, но и иностранцам, которые приезжают в Россию и используют транспортное средство для передвижения», - объяснил Сажин.

По словам эксперта, правый поворот на красный светофор нужно отменить, потому что он запрещен Венской конвенцией о дорожных знаках и сигналах 1968 года.

«Что касается дорожных знаков уменьшенных размеров, то это делается, в частности, чтобы не портить исторический облик города. В принципе, идея имеет место быть в тех местах там, где парковка запрещена или работает эвакуация», - подчеркнул Сажин.

При этом ранее в Центре организации дорожного движения изданию пояснили, что малые знаки в Москве останутся на месте, так как были установлены по ГОСТ 52289. То же самое касается и знаков в Санкт-Петербурге, отметили в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры города.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
10:04 В стране и мире
В Госдуме рассказали о поправках в законопроект о «гаражной амнистии»
09:33 В стране и мире
Директора Норильской обогатительной фабрики задержали по делу об обрушении
09:22 В стране и мире
Видео
Стали известны подробности экстренной посадки вертолета с пассажирами на Таймыре
08:21 В стране и мире
В России отменят ГОСТ на установку уменьшенных дорожных знаков
07:25 В стране и мире
Видео
Артиллерийский букет: «Акации», «Тюльпаны» и «Гиацинты» ВВО вышли на боевые стрельбы
Популярное
Популярное
Жителей Земли предупредили о приближении малого ледникового периода
Видео
Фонтаны лавы и облака дыма: извержения вулкана Этна попало на видео
Адвокат рассказал, как могут поделить наследство Градовой
Терапевт рассказал о способах измерения давления без тонометра
Врачи назвали пять часто игнорируемых симптомов рака
Врач назвал продукты, которые защищают от рака
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.