СМИ: актер Дмитрий Писаренко найден мертвым в своей квартире

Российский актер Дмитрий Писаренко скончался на 62-м году жизни. Об этом сообщает telegram-канал Life Shot.

Родственник актера обратился в полицию, сообщив, что Писаренко живет один и в последнее время перестал выходить на связь. Дверь его квартиры при этом заперта изнутри. Прибывшие на вызов правоохранители вскрыли квартиру и обнаружили внутри тело артиста без признаков насильственной смерти.

Причины смерти Писаренко не уточняются. По словам родственников актера, он страдал острым панкреатитом.

Дмитрию Писаренко был 61 год. Зрителю он знаком по своим ролям в фильмах «Царь Иван Грозный», «Умирает душа», «Ревизор» и других.