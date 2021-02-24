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В Госдуме рассказали о поправках в законопроект о «гаражной амнистии»

Анна Касаткина
10:04 24.02.2021
Поправки планируется внести ко второму чтению законопроекта в Госдуме 16 марта.
В Госдуме рассказали о поправках в законопроект о «гаражной амнистии»
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
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Упрощенный порядок оформления прав граждан на имущество в рамках «гаражной амнистии» может коснуться земельных участков под «сваренными» металлическими гаражами, построенными гаражными кооперативами. Предполагается, что законопроект вступит в силу с 1 сентября, сообщил председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

По его словам, это не зависит от того, являются ли строения капитальными, если земля была выделена гаражно-строительному кооперативу под строительство гаражей. При этом речь не идет о гаражах-ракушках, уточнил депутат.

Соответствующие изменения могут быть внесены в законопроект в рамках поправок, которые готовят ко второму чтению в Госдуме 16 марта. Одной из них также предлагается установить срок вступления закона в силу с 1 сентября 2021 года, чтобы регионы и муниципалитеты успели подготовиться к его реализации, сказал Крашенинников. Кроме того, поправками предусмотрен механизм предоставления гражданам земельного участка и оформления права на гараж по одному общему заявлению, что позволит избавить россиян от лишней бумажной волокиты, сообщает пресс-служба комитета.

Законопроект о «гаражной амнистии» был одобрен Госдумой в первом чтении 26 января. Изменения вносятся в Земельный кодекс РФ, законы «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» и «О государственной регистрации недвижимости». Законопроектом предлагается механизм, который позволит предоставить гражданам земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности.

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