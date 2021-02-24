В ходе беспорядков в Киеве пострадали 27 правоохранителей

Во время беспорядков у офиса Владимира Зеленского в Киеве пострадали 27 полицейских и военнослужащих Нацгвардии Украины. Все они получили ожоги глаз.

«Во время акции участники использовали газовые баллончики и файеры. На замечание полицейских не совершать правонарушений они не реагировали, поэтому словесные перепалки перерастали в столкновения», - сказано в сообщении киевской полиции в Facebook.

На акции, участие в которой приняли более двух тысяч граждан, были задержаны 24 человека.

Люди вышли на улицы из-за приговора бывшему лидеру одесской ячейки запрещенной в России организации «Правый сектор»* Сергею Стерненко. Во вторник, 23 февраля, его приговорили к семи годам лишения свободы из-за похищения депутата Лиманского поселкового совета Сергея Щербича.

* «Правый сектор» - запрещенная в РФ организация.