В Роспотребнадзоре оценили шансы на появление новых очагов птичьего гриппа в РФ

В текущем году часто возникают все новые очаги птичьего гриппа. Вспышки фиксируются как в России, там и в большинстве европейских стран. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

«С учетом текущей динамики распространения вируса нельзя исключать появление новых очагов на территории нашей страны», - сказали «Известиям» в ведомстве.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что штамм вируса гриппа птиц может передаваться человеку. По ее словам, патоген перешел межвидовой барьер.

Первый случай заражения человека птичьим гриппом в России был зафиксирован 20 февраля.