В США задумались о создании электронного доллара

Федеральная резервная система (ФРС) США изучает вопрос создания электронного доллара. Об этом сообщил глава ФРС Джером Пауэлл во время своего выступления в банковском комитете Сената.

Он отметил, что вопрос об электронном долларе рассматривают мировые центробанки. Но его необходимо решать таким образом, чтобы избежать негативных последствий для банковской системы.

«Нам не надо быть первыми, мы должны сделать это верно. Это то, во что мы инвестируем время, труд», - сказал глава ФРС.

По словам Пауэлла, ФРС намерена решать все связанные с этим технические вопросы, а также проводить консультации с общественностью о целесообразности введения электронного доллара.

«Я бы сказал, что мы являемся резервной мировой валютой. И мы несем ответственность за то, чтобы сделать это правильно», - приводит РИА Новости слова Пауэлла.

Глава ФРС считает, что вопрос о создании электронного доллара можно назвать как «высокоприоритетный проект». Однако в процессе его создания нужно избежать того, что может сыграть дестабилизирующую роль или увести деньги из банковской системы.