Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В США задумались о создании электронного доллара

Тамара Астапенкова
00:17 24.02.2021
По словам главы ФРС США, вопрос о создании электронного доллара можно назвать как «высокоприоритетный проект»
В США задумались о создании электронного доллара
© Фото: Jaap Arriens, ZUMAPRESS, Globallookpress
Читайте нас на:

Федеральная резервная система (ФРС) США изучает вопрос создания электронного доллара. Об этом сообщил глава ФРС Джером Пауэлл во время своего выступления в банковском комитете Сената.

Он отметил, что вопрос об электронном долларе рассматривают мировые центробанки. Но его необходимо решать таким образом, чтобы избежать негативных последствий для банковской системы.

«Нам не надо быть первыми, мы должны сделать это верно. Это то, во что мы инвестируем время, труд», - сказал глава ФРС.

По словам Пауэлла, ФРС намерена решать все связанные с этим технические вопросы, а также проводить консультации с общественностью о целесообразности введения электронного доллара.

«Я бы сказал, что мы являемся резервной мировой валютой. И мы несем ответственность за то, чтобы сделать это правильно», - приводит РИА Новости слова Пауэлла.

Глава ФРС считает, что вопрос о создании электронного доллара можно назвать как «высокоприоритетный проект». Однако в процессе его создания нужно избежать того, что может сыграть дестабилизирующую роль или увести деньги из банковской системы.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
20:52 В стране и мире
Twitter заблокировал 100 «связанных с РФ» аккаунтов
20:43 В стране и мире
Три украинских телеканала из санкционного списка Зеленского учредили медиахолдинг
21:08 В стране и мире
Украина заявила о выходе из двух соглашений о воздушном пространстве в рамках СНГ
18:30 В стране и мире
Видео
В Хабаровске прогремели 30 салютных залпов в День защитника Отечества
15:46 В стране и мире
Новые правила тюнинга и проведения ТО: какие изменения ожидают российских автомобилистов в 2021 году
Популярное
Популярное
Видео
Праздник мужества и отваги: как проходят торжества ко Дню защитника Отечества в разных уголках страны
Адвокат рассказал, как могут поделить наследство Градовой
Терапевт рассказал о способах измерения давления без тонометра
Врачи назвали пять часто игнорируемых симптомов рака
Врач назвал продукты, которые защищают от рака
Видео
Представитель «Калашникова» объяснил, чем уникален новейший автомат АК-19
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.