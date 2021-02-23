Прошедшая ночь в Москве стала самой морозной за всю зиму

Синоптики сообщили, что прошедшая ночь в Москве стала самой холодной за эту зиму. Температура воздуха опустилась ниже минус 24 градусов.

«К 7 утра на ВДНХ температура понизилась до минус 24,1 градуса. Прошедшая ночь в столице стала самой холодной за эту зиму», - говорится в сообщении портала «Метеоновости».

При этом прежний минимум сезона остался за 18 января текущего года с температурой минус 23,6 градуса.

По словам синоптиков, по области температура понижалась до минус 30 градусов. До девяти утра воздух в столичном регионе еще будет остывать.

Ранее сообщалось, что рекордные морозы придут в Москву и Подмосковье. Так, температура воздуха во вторник, 23 февраля, опустится на 15 градусов ниже нормы - до минус 27 градусов.

Однако холодная погода простоит недолго - на центральную часть России надвигается атлантический циклон, который принесет оттепель. Уже в четверг, 25 февраля, ожидается до четырех градусов выше нуля.