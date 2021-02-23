Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Прошедшая ночь в Москве стала самой морозной за всю зиму

Виктория Ивашечкина
09:54 23.02.2021
По словам специалистов, по области температура понижалась до минус 30 градусов.
Прошедшая ночь в Москве стала самой морозной за всю зиму
© Фото: Виктор Лисицын, Global Look Press
Читайте нас на:

Синоптики сообщили, что прошедшая ночь в Москве стала самой холодной за эту зиму. Температура воздуха опустилась ниже минус 24 градусов.

«К 7 утра на ВДНХ температура понизилась до минус 24,1 градуса. Прошедшая ночь в столице стала самой холодной за эту зиму», - говорится в сообщении портала «Метеоновости». 

При этом прежний минимум сезона остался за 18 января текущего года с температурой минус 23,6 градуса.

По словам синоптиков, по области температура понижалась до минус 30 градусов. До девяти утра воздух в столичном регионе еще будет остывать.

Ранее сообщалось, что рекордные морозы придут в Москву и Подмосковье. Так, температура воздуха во вторник, 23 февраля, опустится на 15 градусов ниже нормы - до минус 27 градусов.

Однако холодная погода простоит недолго - на центральную часть России надвигается атлантический циклон, который принесет оттепель. Уже в четверг, 25 февраля, ожидается до четырех градусов выше нуля.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.