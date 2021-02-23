На передовой пандемии: российских военных медиков поздравили с Днем защитника Отечества

Отдельные поздравления в День защитника Отечества звучат для военных медиков. С началом пандемии многие из них пошли работать в «красные зоны» и оказались на передовой борьбы с инфекцией.

Одним из первых принимать больных коронавирусом начал многофункциональный медицинский центр в Пушкине под Санкт-Петербургом. С прошлой весны медцентр принял уже тысячу пациентов.

Этот госпиталь - один из тридцати построенных Министерством обороны по всей стране. Поручение президента было выполнено в рекордно короткие сроки. С первого дня работы начальник медцентра - военный врач Аким Мурсалов.

Болезнь отступает, сейчас свободна треть коек медцентра. Но в разгар пандемии здесь работали в три смены - принимали не только военнослужащих, но и гражданских пациентов.

Мурсалов признается, что это время научило его вере в себя.

«Верить в себя - это самое главное. Верить, что нам по плечу сражаться со смертью и побеждать ее, это самое главное», - говорит он.

Врачам временного госпиталя, развернутого в парке «Патриот», поступило огромное количество благодарностей - три сотни страниц не истории болезни, а истории спасения. В этом госпитале трудился Константин Асямов - пульмонолог по специальности, он служил врачом на атомной подводной лодке, два года провел в Африке, где спасал от вируса Эбола жителей Гвинеи. В подмосковную Кубинку Асямов поехал вместе с сотрудниками и курсантами петербургской Военно-медицинской академии, где он также преподает.

В огромном временном госпитале, где одновременно от коронавируса лечились 1400 человек, Константин Валерьевич был начмедом, но бумажной работой приходилось заниматься в основном по ночам. Днем - в «красной зоне», с пациентами.

«Ты постоянно душой находился с ними, в независимости от времени суток, нужно было - и ночью выходил в смены, и днем», - отмечает он.

На память о сменах в «красной зоне» у Юлии Волковой остались только два снимка. У курсантки выпускного - шестого курса - военно-медицинской академии год вышел крайне насыщенным. Она успела не только поработать медсестрой во временном госпитале в «Патриоте», но и стать добровольцем - участником испытаний первой в мире вакцины от коронавируса, разработанной учеными центра Гамалеи совместно с Минобороны России.

Полтора месяца съемочная группа телеканала «Звезда» провела вместе с добровольцами в подмосковном филиале госпиталя имени Бурденко. Участвовать в испытаниях вакцины Юлия решила даже несмотря на то, что мама пыталась отговорить.

«Мама звонила, спрашивала: ну как ты там?... Это можно списать на то, что родители волновались», - рассказывает она.

Юлии всего 23 года, а она уже смогла внести немалый личный вклад в борьбу с коронавирусом. И не видит в этом ничего героического.

«Все осознали, что врач - это очень важная профессия, очень нужная. В связи с такими с такими событиями, ты начинаешь задумываться, что сделал правильный выбор в своей жизни», - отмечает девушка.

Российские военные медики теперь точно знают, как будет «спасибо» и на итальянском. Врачи и медсестры вместе со специалистами войск РХБ-защиты первыми пришли на помощь итальянцам в разгар пандемии. Помощь российские военнослужащие оказали также Сербии, Боснии и Герцеговине, Южной Осетии и Абхазии. Когда все вокруг боялись еще мало изученной инфекции - они работали. Спасали жизни и​ получали бесценный опыт, оказавшись на передовой.