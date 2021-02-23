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В Египте скончалась застрявшая на курорте из-за коронавируса россиянка

Виктория Ивашечкина
08:05 23.02.2021
Врачи местной клиники также обнаружили у туристки опухоль головного мозга и медикаментозный цирроз печени.
В Египте скончалась застрявшая на курорте из-за коронавируса россиянка
© Фото: Flo P, Unsplash
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В Хургаде из-за коронавируса умерла 41-летняя гражданка РФ Юлия Акушева.

Дело в том, что жительница Екатеринбурга и ее друг Джейсон из Великобритании отправилась в Египет 20 декабря. Они хотели прилететь в Россию в середине января, но из-за коронавируса границы закрылись. После этого 41-летняя россиянка и ее жених были вынуждены остаться в Хургаде, сообщает портал E1

Спустя несколько дней у женщины случился инсульт. Врачи клиники обнаружили у туристки опухоль головного мозга и медикаментозный цирроз печени. Вскоре она впала в кому. В ночь на 22 февраля Юлия Акушева умерла. На данный момент брат россиянки решает вопрос о возвращении ее тела на родину.

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