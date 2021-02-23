Ученые выявили генетическую предрасположенность к тяжелой форме коронавируса

Российские ученые из НИУ Высшая школа экономики (ВШЭ) обнаружили генетическую предрасположенность к тяжелой форме коронавируса.

По словам специалистов, Т-клеточный иммунитет - это один из ключевых механизмов, который используется человеческим организмом для борьбы с вирусными инфекциями. Ученые объяснили, что в основе клеточного иммунитета лежит процесс обнаружения вирусных пептидов на поверхности инфицированных клеток. За этим процессом следует активация Т-лимфоцитов, которые способны убивать вирус, говорится в статье журнала Frontiers in Immunology.

За презентацию вируса в клетках человека отвечают молекулы человеческого лейкоцитарного антигена класса I. Набор из шести молекул уникален для каждого человека и передается по наследству. Поэтому, как выяснили ученые, способность быстро обнаруживать вирусные пептиды во многом определяется генетикой.

Ученые совместно с коллегами из Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова и московской Городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова изучили взаимосвязь между генотипом HLA-I и тяжестью коронавируса.

Специалисты построили модель, которая обеспечивает интегральную оценку возможной мощности Т-клеточного иммунного ответа на коронавирус. По словам ученых, если набор аллелей HLA-I позволяет эффективно презентовать пептиды вируса SARS-CoV-2, то риск развития тяжелой формы коронавирусной инфекции будет минимальным, и наоборот.

Специалисты подчеркнули, что в дополнение к обнаруженным корреляциям между генотипом и серьезностью коронавируса, предлагаемый подход также помогает оценить, как определенная мутация COVID-19 может повлиять на развитие Т-клеточного иммунитета к вирусу.

Кроме того, высокая точность прогнозов новой модели была подтверждена и на выборке пациентов из Мадрида. Прогнозная оценка риска у пациентов, которые страдают тяжелым COVID-19, была значительно выше, чем у пациентов со средними и легкими случаями заболевания.

Ранее ученые нашли у тяжело переболевших коронавирусом иммунитетное преимущество. Выяснилось, что у людей с легкой формой коронавируса эти клетки имеют признаки «истощения» Т-лимфоцитов - они становятся менее эффективными после того, как получают сильную стимуляцию иммунной системы.