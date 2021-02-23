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В Грузии задержан глава партии Саакашвили

Анна Касаткина
08:31 23.02.2021
Суд принял решение об аресте оппозиционера на прошлой неделе.
В Грузии задержан глава партии Саакашвили
© Фото: Алексей Витвицкий, РИА Новости
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Глава оппозиционной партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» Никанор (Ники) Мелия задержан в Грузии по делу о беспорядках в июне 2019 года, сообщает «Рустави 2». Решение об аресте Мелии на прошлой неделе принял суд.

По данным издания, спецназ взломал дверь в комнату в офисе партии, где находился Мелимя с другими лидерами оппозиции. По внешнему периметру здания, как сообщается, был распылен слезоточивый газ.

Есть также и другие задержанные, среди которых еще один лидер движения Георгий Ботковели. У здания происходят столкновения силовиков и сторонников партии.

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