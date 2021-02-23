В Грузии задержан глава партии Саакашвили

Глава оппозиционной партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» Никанор (Ники) Мелия задержан в Грузии по делу о беспорядках в июне 2019 года, сообщает «Рустави 2». Решение об аресте Мелии на прошлой неделе принял суд.

По данным издания, спецназ взломал дверь в комнату в офисе партии, где находился Мелимя с другими лидерами оппозиции. По внешнему периметру здания, как сообщается, был распылен слезоточивый газ.

Есть также и другие задержанные, среди которых еще один лидер движения Георгий Ботковели. У здания происходят столкновения силовиков и сторонников партии.