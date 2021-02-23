Флагман ВМС Украины назвали небоеспособным

Флагман ВМС Украины, фрегат «Гетман Сагайдачный» является небоеспособным. К такому выводу пришел украинский военный эксперт Тарас Чмут.

Чмут отметил, что «Гетман Сагайдачный» - единственный полноценный корабль национального флота. Однако за почти 30 лет судно не проходило модернизации и даже его ремонт был «точечным и несистемным». Сегодня, отметил Чмут на своей странице в Facebook, корабль фактически небоеспособен и даже редко выходит в море.

Эксперт полагает, что есть три варианта будущего для фрегата: списать его, провести ремонт с частной модернизацией, что позволит кораблю решать боевые задачи, а также провести полную модернизацию с заменой ключевых систем и вооружений. В последнем варианте, отметил Чмут, есть риск не закончить усовершенствование судна из-за дороговизны.

Военный эксперт пришел к заключению, что «Гетман Сагайдачный» - единственная платформа, на которой можно готовить экипажи морской авиации, гидроакустиков, а также совершать дальние походы и «выращивать моряков, для которых море - родная стихия». С другой стороны, важно не превращать модернизацию корабля в вечный процесс, отметил Чмут.

Ранее сообщалось, что новейшие украинские самолеты Ан-132D и Ан-178 исключили из госреестра гражданских воздушных судов.