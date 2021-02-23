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Власти США назвали возможную причину ЧП с Boeing в Колорадо

Виктория Ивашечкина
07:24 23.02.2021
В ближайшее время обломки будут направлены в лабораторию компании Pratt & Whitney, которая является производителем двигателя.
Власти США назвали возможную причину ЧП с Boeing в Колорадо
© Фото: BroomfieldPD, twitter
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Председатель Национального совета США по безопасности на транспорте (NTSB) Роберт Сумвальт рассказал, что предварительной причиной происшествия в штате Колорадо стала усталость металла в частях двигателя Boeing 777. В результате этого, от лайнера отпала часть обшивки.

Сумвальт отметил, что в двигателе сломались две лопатки вентилятора: одна – у самого основания, вторая надломилась примерно посередине. При этом части двигателя также повредили корпус самолета. Специалисты продолжат расследование, в том числе постараются выяснить, как долго лопатки вентилятора были изношены.

«Говоря о лопатке вентилятора, которая сломалась у основания, предварительная проверка на месте показывает повреждения, связанные с усталостью металла», - подчеркнул председатель NTSB в ходе брифинга, передает РИА Новости.

В ближайшее время обломки будут направлены в лабораторию компании Pratt & Whitney, которая является производителем двигателя. Во вторник там ожидается повторная проверка.

Также сообщалось, что в США проверят самолеты Boeing 777 после падения деталей самолета на жилой квартал. Не исключено, что после проверки некоторые модели могут быть выведены из эксплуатации. 

Напомним, ЧП с самолетом произошло в воскресенье, 21 февраля. Двигатель лайнера Boeing 777, направлявшегося из американского Денвера (штат Колорадо) в Гонолулу (Гавайи), загорелся во время полета.

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