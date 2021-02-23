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Вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Киргизии

Анна Касаткина
07:16 23.02.2021
Получение регистрационного удостоверения позволит начать вакцинацию в стране в ближайшее время.
Вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Киргизии
© Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости
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Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» получила регистрационное удостоверение в Киргизии. Об этом сообщает министерство здравоохранения и социального развития республики.

В ведомстве отметили, что регистрация препарата позволит провести вакцинацию населения для профилактики коронавирусной инфекции в ближайшее время.

Глава минздрава страны Алымкадыр Бейшеналиев ранее уточнил, что вакцинация в стране будет добровольной. В первую очередь прививки получат медицинские работники, а затем граждане из группы риска и «уязвимые слои населения», уточнил он. На третьем этапе вакцинировать будут всех желающих за счет государства и доноров, напоминает «Интерфакс».

На настоящий момент в Киргизии коронавирусом заболело более 86 тысяч человек. Умерли от инфекции 1460 человек.

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