Вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Киргизии

Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» получила регистрационное удостоверение в Киргизии. Об этом сообщает министерство здравоохранения и социального развития республики.

В ведомстве отметили, что регистрация препарата позволит провести вакцинацию населения для профилактики коронавирусной инфекции в ближайшее время.

Глава минздрава страны Алымкадыр Бейшеналиев ранее уточнил, что вакцинация в стране будет добровольной. В первую очередь прививки получат медицинские работники, а затем граждане из группы риска и «уязвимые слои населения», уточнил он. На третьем этапе вакцинировать будут всех желающих за счет государства и доноров, напоминает «Интерфакс».

На настоящий момент в Киргизии коронавирусом заболело более 86 тысяч человек. Умерли от инфекции 1460 человек.